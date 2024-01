Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit 4 Verletzten

Bild-Infos

Download

Gemarkung Dörrenbach B 38 (ots)

Am 24.01.2024, um 09:40 Uhr, kam es an der Einmündung K 23 zur B 38 zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Mazda befuhr die K23 aus Richtung Deutschhof kommend in Richtung B 38. An der Einmündung zur B 38 bog der 74-Jährige nach links in Richtung Oberotterbach ab, schätze die Entfernung des aus Richtung Oberotterbach herannahenden 81-jährigen Pkw-Fahrers falsch ein und missachtete die Vorfahrt des Honda-Fahrers. Im Einmündungsbereich beider Straßen kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall wurden der 74-jährige Fahrzeugführer und insgesamt 3 Fahrzeuginsassen im Alter zwischen 64 und 75 Jahren leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 14.000.- Euro. Aufgrund der großflächigen Verschmutzung durch Öl, musste die Fahrbahn im Anschluss an die Unfallaufnahme gereinigt werden und während der Unfallaufnahme für 30 Minuten voll gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell