Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Zigarettenautomat aufgebrochen - Unfälle - Einbruch

Aalen (ots)

Waiblingen: Zigarettenautomat aufgebrochen

Zwischen Freitag und Montag wurde im Schüttelgrabenring ein Zigarettenautomat aufgebrochen und aus diesem sämtliche Tabakwaren sowie das Bargeld entwendet. Die Schadenshöhe beläuft sich auf insgesamt rund 1500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Schwaikheim: Zeugen nach Unfallflucht durch Radfahrer gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrradfahrer fuhr am Samstag gegen 8:45 Uhr von einem Feldweg auf den Eckweg ein und streifte hierbei eine Fußgängerin, die mit ihrem angeleinten Hund Gassi ging. Die Fußgängerin stürzte anschließend und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Radfahrer fuhr anschließend unerlaubt weiter. Er soll etwa 180 cm groß sein und eine schlanke, athletische Statur haben. Zur Unfallzeit soll er einen weißen Fahrradhelm und dunkle Radkleidung getragen haben und mit einem dunklen, geländegängigen Fahrrad unterwegs gewesen sein. Der Polizeiposten Schwaikheim sucht nun Zeugen zum Unfall. Insbesondere ein Mann mit Kinderwagen, der sich direkt nach dem Unfall nach der verletzten Frau erkundigte, wird dringend als Zeuge gesucht. Er sowie mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 beim Polizeiposten zu melden.

Fellbach: Einbruch

In der Friedrich-List-Straße wurde am Freitag in der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 21.50 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Hierzu haben die Eindringlinge eine Balkontür aufgebrochen und sich Zugang zum Gebäude verschafft. Aus der Wohnung wurde den Feststellungen zufolge Schmuck und mehrere hundert Euro Bargeld entwendet. Die Polizei Fellbach nimmt zur Aufklärung der Tat Zeugenhinweise unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Backnang: Auffahrunfall

Am Montagvormittag ereignete sich gegen 10.30 Uhr in der Stuttgarter Straße ein Auffahrunfall. Ein 52-jähriger VW-Fahrer fuhr beim Berufsschulzentrum einem Pkw BMW hinten auf und verursachte dabei ca. 2000 Euro Sachschaden. Bei der Überprüfung der Fahrtüchtigkeit des Unfallverursachers ergaben sich konkrete Anhaltspunkte auf eine Drogeneinwirkung. Der Fahrerlaubnis des Autofahrers wurde daraufhin vorläufig entzogen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell