POL-SI: Einbruch in Computerfirma- Polizei sucht weißen Kastenwagen-#polsiwi

Siegen (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitagabend (15.03.2024) und Samstagnachmittag in eine Zeitungsredaktion in Siegen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich zunächst Zutritt in das Gebäude in der Koblenzer Straße. Anschließend drangen sie gewaltsam in die Büroräume der Redaktion ein. Die Unbekannten entwendeten mehrere Spiegelreflexkameras ...

