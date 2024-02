POL-NOM: Wildunfall mit einem Luchs

Einbeck (ots) - Dassel (rod) Am 21.02.2024 wurde einem geschädigten Ehepaar aus Dassel durch einen unbekannten Täter während eines Einkaufs im Lidl-Markt in Dassel gegen 11.30 Uhr die Geldbörse mit EC- Karte, Ausweispapieren und Bargeld entwendet. Wenig später hoben die Täter dann noch bei einer Bank in Dassel Geldbeträge in insgesamt vierstelliger Höhe ab. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich ...

