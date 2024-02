Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

Einbeck, Orxhausen, Mittwoch, 21.02.23, 12.05 Uhr bis 19.25 Uhr EINBECK (schw) - Am Mittwoch, 21.02.23 gegen 12.05 Uhr stellte ein Kraftfahrzeugführer seinen Pkw Seat Ibiza vor der Wohnanschrift Orxhausen 30 in Orxhausen ordnungsgemäße am Straßenrand ab. Zu dieser Zeit war der Pkw noch unbeschädigt. Gegen 19.25 Uhr wurde festgestellt, dass der Pkw im Bereich der Fahrertür eine Eindellung aufwies. Es wird vermutet, dass ein bislang unbekannter Kraftfahrzeugführer am Mittwoch, 21.02.23, in der Zeit von 12.05 Uhr bis 19.25 Uhr beim Rangieren mit seinem Kraftfahrzeug gegen den geparkten Pkw stieß und die Unfallstelle nach Verursachung verlies, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2000,- EUR Zeugen, die Hinweise auf die Schadensverursachung geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

