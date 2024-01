Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Sachbeschädigungen

Augsburg (ots)

Antonsviertel - Wie die Polizei erst jetzt erfuhr, wurden im Zeitraum von Montag (08.01.2024), 00.00 Uhr bis Montag (15.01.2024), 14.00 Uhr, zwei größere Mülltonnen in der Fritz-Hintermayr-Straße in Brand gesetzt. Die beiden Tonnen brannten vollständig aus. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Innenstadt - Wie erst jetzt bekannt wurde, besprühten im Zeitraum von Sonntag (01.01.2024) bis Montag (10.01.2024) ein oder mehrere unbekannte Täter Teile der Altstadtmauer an der Rote-Torwall-Straße. Es entstand ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen unter 0821/323-2110 um Hinweise.

Kriegshaber - Am gestrigen Donnerstag (18.01.2024) beschädigte ein bislang unbekannter Täter eine Mülltonne in der Polkstraße. In der Zeit von 18.35 Uhr bis 19.00 Uhr zündete der bislang unbekannte Täter die Mülltonne an und flüchtete anschließend. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 6 unter der Telefonnummer 0821/323-2610 entgegen.

