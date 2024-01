POL Schwaben Nord: Kennzeichen entwendet

Augsburg (ots) - Nördlingen - Am gestrigen Donnerstag (17.01.2024) wurde ein 26-Jähriger von einem 46-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße mit einem Messer angegriffen. Der 46-Jähriger wurde festgenommen. Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 46-Jährige den 26-Jährigen in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen haben soll. Nach einer anschließenden körperlichen ...

mehr