Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchtes Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---------- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft ----------

Nördlingen - Am gestrigen Donnerstag (17.01.2024) wurde ein 26-Jähriger von einem 46-Jährigen in einem Mehrfamilienhaus in der Friedenstraße mit einem Messer angegriffen. Der 46-Jähriger wurde festgenommen.

Gegen 16.30 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass der 46-Jährige den 26-Jährigen in seiner Wohnung mit einem Messer angegriffen haben soll. Nach einer anschließenden körperlichen Auseinandersetzung flüchtete der 46-Jährige. Der 26-Jährige konnte sich schließlich in einem Nachbarhaus in Sicherheit bringen. Er wurde nach derzeitigem Stand schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nach derzeitigem Stand nicht.

Einsatzkräfte nahmen den 46-Jährigen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung an seiner Wohnung vorläufig fest. Er wurde im Rahmen der körperlichen Auseinandersetzung mit dem 26-Jährigen offenbar leicht verletzt. Der 46-Jährige wurde am heutigen Donnerstag (18.01.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und setzte diesen in Vollzug. Der 46-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die beiden Männer. Die näheren Hintergründe der Tat sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen, welche die Kriminalpolizei Dillingen unmittelbar nach der Tat aufgenommen hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell