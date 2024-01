Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Jugendliche werfen Scheibe an Haltestelle in Kaufungen mit Stein ein: Polizei bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kaufungen (Landkreis Kassel): Am gestrigen Sonntagmittag beobachtete eine Passantin in Niederkaufungen, wie eine Jugendliche die Scheibe einer Straßenbahnhaltestelle einwarf und anschließend zusammen mit einem Jungen flüchtete. Die Zeugin alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Die Fahndung nach den zwei Jugendlichen blieb anschließend jedoch ohne Erfolg, weshalb die Polizei nun um Hinweise auf die beiden Unbekannten bittet.

Die Sachbeschädigung hatte sich gestern, gegen 12:15 Uhr, an der Haltestelle "Bahnhof Niederkaufungen" ereignet. Dort hatte die Jugendliche mit einem Stein die Scheibe des in Fahrtrichtung Kassel gelegenen Unterstands eingeworfen, die dadurch zerstört wurde. Den Sachschaden beziffern die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost auf etwa 3.000 Euro. Bei dem Mädchen soll es um eine etwa 1,60 Meter große Jugendliche mit langen dunklen Haaren gehandelt haben, die eine dunkle Winterjacke und eine dunkle Hose trug. Ihr vermutlich gleichaltriger Begleiter soll etwa 1,80 Meter groß gewesen sein und eine dunkle Winterjacke sowie eine schwarze Jogginghose der Marke Adidas mit den drei weißen Streifen an den Beinseiten getragen haben. Beide waren nach der Tat in Richtung der Straße "Rieckswiesen" geflüchtet.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die beiden Jugendlichen geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell