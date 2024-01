Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zur Festnahme nach Schussabgaben durch Polizisten auf Pkw: Ermittlungen gegen 51-Jährigen dauern an

Kassel (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und des Polizeipräsidiums Nordhessen

(Bitte beachten Sie die am 14.01.2024, um 14:24 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/5691369 veröffentlichte Pressemitteilung).

Schauenburg/ Kassel:

Nachdem es am gestrigen Sonntagmorgen zur Flucht eines 51-jährigen Mannes mit einem Pkw vor der Polizei kam und er im weiteren Verlauf nach Schussabgaben durch Beamte auf das Fahrzeug festgenommen werden konnte, sitzt der Tatverdächtige aus Kassel weiterhin im Polizeigewahrsam. Da er nach den bisherigen Ermittlungen dringend verdächtig ist, bei seiner Flucht mit dem Auto auf Polizisten zugefahren zu sein, die nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten, von dem Opel erfasst zu werden, wird nun wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts gegen den 51-Jährigen ermittelt. Derzeit wird durch die Ermittler des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo und die Kasseler Staatsanwaltschaft geprüft, ob der Tatverdächtige einem Haftrichter vorgeführt wird.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war es zunächst gegen 10:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in Schauenburg-Elgershausen zu einer Bedrohung gekommen, die der Polizei durch einen Zeugen gemeldet worden war. Der 51-Jährige soll zwei ihm bekannte Frauen mit einem Messer bedroht haben und anschließend mit einem Pkw geflüchtet sein. Die beiden Opfer blieben hierbei unverletzt. Bei den anschließenden Fahndungsmaßnahmen konnte der gesuchte Opel zunächst in Kassel in der Hugo-Preuß-Straße angehalten werden. Der Fahrer schloss sich allerdings in dem Pkw ein, gab plötzlich Gas, krachte in die linke Seite des vor ihm stehenden Streifenwagens und flüchtete. Die Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung des Autos auf, das schließlich auf ein Klinikgelände an der Wilhelmshöher Allee fuhr. Als mehrere an der Fahndung beteiligte Streifen das Fahrzeug dort anhalten wollten, fuhr der Fahrer auf die aus dem Streifenwagen ausgestiegenen Polizisten zu, die eine Kollision nur durch einen Sprung zur Seite verhindern konnten. Die Beamten schossen daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug. Nach kurzer fortgesetzter Flucht konnte der 51-Jährige schließlich unter Gegenwehr festgenommen werden, wobei die Polizisten Pfefferspray einsetzten. Der Tatverdächtige erlitt dadurch Augenreizungen, konnte aber nach kurzer Behandlung im Krankenhaus ohne weitere Verletzungen in das Polizeigewahrsam eingeliefert werden. Der Pkw, in dem die Polizisten auch das eingesetzte Messer fanden und es beschlagnahmten, wurde abgeschleppt.

Der 51-Jährige muss sich nun wegen des Verdachts des versuchten Tötungsdelikts, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Verbotene Kraftfahrzeugrennen, Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und zweifacher Bedrohung verantworten. Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt.

Ulrike Schaake

Pressesprecherin Polizeipräsidium Nordhessen Tel. 0561-910 1021

Dr. Stephan Schwirzer

Pressesprecher Staatsanwaltschaft Kassel Tel. 0561-912 2758

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell