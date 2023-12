Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Lkw-Fahrer übersieht rote Ampel und beschädigt Schranke

Mannheim (ots)

Am Mittwoch, gegen 10:30 Uhr, übersah ein 46-jähriger Lkw-Fahrer die rot anzeigende Ampel in der Diffenestraße, kurz vor der Diffenebrücke. Dies hatte zur Folge, dass er auf die Diffenebrücke fuhr und die gerade herunterfahrende Schranke der Hebebrücke übersah. Er stieß mit der Außenspiegelblende an die Schranke, wodurch diese stark beschädigt wurde und nicht mehr funktionstüchtig war. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro im vierstelligen Bereich.

Der Fahrzeugverkehr auf der Brücke wurde durch den Unfall nicht beeinträchtigt. Allerdings kann die Brücke bis zur endgültigen Reparatur nicht mehr angehoben werden, so dass der Schiffsverkehr nur eingeschränkt durchgeführt werden kann.

Das Polizeirevier Mannheim Käfertal hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

