Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Ausparkende Autofahrerin übersieht Leichtkraftradfahrer

Mannheim (ots)

Als eine 55-jährige Suzuki-Fahrerin am Mittwoch um 14:30 Uhr aus einer Parklücke ausparken und in den fließenden Verkehr der Bassermannstraße einfahren wollte, übersah diese den heranfahrenden 22-jährigen Leichtkraftfahrer. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, bremste der junge Mann abrupt ab. Hierbei verlor er jedoch das Gleichgewicht und stürzte zu Boden. Glücklicherweise verletzte sich der 22-Jährige nicht. An seinem Fahrzeug entstand jedoch ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

