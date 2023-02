Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Toilettenhaus in Limburgerhof

Limburgerhof (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (17./18.02.2023) drangen Unbekannte in ein Toilettenhaus auf dem Golfplatz ein. Das elektrische Zahlenschloss der Tür wurde durch Aufbrechen derselben "umgangen". Ob man fälschlicherweise Wertgestände vermutete oder einfach nur gaaaanz dringend mal musste ist unklar. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der Tel.-Nr. 06235 4950 oder per Email an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell