Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Körperverletzung auf Faschingsveranstaltung in Waldsee

Waldsee (ots)

Kurz vor Mitternacht am Freitagabend (17.02.2023) gerieten zwei Männer auf der Faschingsveranstaltung in der Kulturhalle in Streit, die der vor Ort eingesetzte Sicherheitsdienst zu schlichten versuchte. Dies gelang offensichtlich nicht ganz, denn einer der Beteiligten, ein 56-Jähriger aus Weinheim, wurde von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Halle verwiesen, kam dieser Aufforderung jedoch nicht nach. Da der Mann, der unter leichtem Alkoholeinfluss gestanden haben dürfte, sich weiterhin aggressiv zeigte, wurde er von einem Sicherheitsmitarbeiter zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen von Polizeikräften fixiert. Durch seine Gegenwehr wurde der Mitarbeiter vom Sicherheitsdienst leicht verletzt. Gegen den Aggressor wird nun wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell