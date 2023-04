POL-MFR: (488) Unfall im Kreuzungsbereich - Wer hatte Grünlicht?

Fürth (ots) - Mehrere Polizeibeamte waren am späten Freitagabend (21.04.2023) nötig, um einen 34-jährigen Mann in der Fürther Südstadt festzunehmen. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor. Gegen 23:00 Uhr trafen Einsatzkräfte der Zivilen Einsatzgruppe (ZEG) Nürnberg und Fürth den 34-Jährigen in der Herrnstraße an. Gegen ihn lagen mehrere Haftbefehle vor. ...

mehr