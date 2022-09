Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wasserrohrbruch in der Ludwig-Maier-Straße in Grünstadt

Grünstadt (ots)

Am 07.09.2022, gegen 15:55 Uhr, kam es in der Ludwig-Maier-Straße in Grünstadt zu einem Wasserrohrbruch. Durch Unterspülung des Asphalts entstanden erhebliche Beschädigungen des Straßenbelags, was die Sperrung der Ludwig-Maier-Straße für den fließenden Verkehr zur Folge hatte. Die betroffene Rohrleitung wurde durch die Stadtwerke umgehend abgedreht. Die Häuser in der Ernst-Reuter-Straße können aus diesem Grund derzeit nicht mit Wasser versorgt werden. Die Anwohner konnten durch die eingesetzten Beamten rechtzeitig informiert werden, sodass Beschädigungen an z.B. geparkten Fahrzeugen etc. verhindert werden konnten. Die Reparatur der beschädigten Wasserleitung sowie der Straße ist derzeit in vollem Gange und wird vermutlich in den Abendstunden abgeschlossen sein. Die Wasserversorgung der Ernst-Reuter-Straße wird im Anschluss durch die Stadtwerke wieder freigegeben. Für den Zeitraum der Reparaturarbeiten wird die Ludwig-Maier-Straße für den fließenden Verkehr gesperrt bleiben.

