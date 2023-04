POL-MFR: (486) Brand mehrerer Mülltonnen - Zeugen gesucht

Mittelfranken (ots) - Am Freitag (21.04.2023) beteiligten sich die Dienststellen des Polizeipräsidiums Mittelfranken zum zehnten Mal am europaweiten "Speedmarathon". Das Polizeipräsidium Mittelfranken zieht Bilanz. Beginnend mit dem Start um 06:00 Uhr führte die mittelfränkische Polizei für die Dauer von 24 Stunden an zahlreichen Messstellen im Regierungsbezirk ...

mehr