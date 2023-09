Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizeibeamter bespuckt: 36-Jähriger leistet Widerstand auf der Fahrt zum Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Auf der Fahrt zum Bremerhavener Polizeigewahrsam leistete ein 36 Jahre alter Mann am vergangenen Samstag, 2. September, erheblichen Widerstand. Unter anderem bespuckte der Mann hierbei einen Polizeibeamten.

Nachdem der 36-Jährige zunächst gegen 10.30 Uhr aufgrund seines aggressiven Verhaltens im Bereich der Bremerhavener Innenstadt in Streitigkeiten verwickelt war, löste der Mann rund eine halbe Stunde später erneut einen Polizeieinsatz aus: Offenbar hatte er nun den 78-jährigen Bewohner eines Hauses an der Anton-Schumacher-Straße grundlos an der Hand verletzt. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens des offenbar alkoholisierten Mannes nahmen die Einsatzkräfte der Polizei ihn zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam. Dabei bepöbelte er schon während des Einsteigens in den Streifenwagen fortwährend die Beamten und sprach auch immer wieder Beleidigungen aus. Wenige Meter nach der Abfahrt in Richtung Polizeigewahrsam eskalierte dann die Situation: Der 36-Jährige bespuckte einen der mit im Streifenwagen sitzenden Polizisten mit einem Gemisch aus Blut und Speichel. Weiterhin versuchte der Beschuldigte die anwesenden Einsatzkräfte zu treten. Diesen gelang es, den Angriff des Mannes zu unterbinden und die Fahrt zum Gewahrsam fortzusetzen.

Den 36-Jährigen erwarten nun unter anderem Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

