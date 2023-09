Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gleich mehrere Einkaufswagen voller Stehlgut: Beutezug einer dreisten Ladendiebin endet im Polizeigewahrsam

Bremerhaven (ots)

Binnen kürzester Zeit beging eine 34 Jahre alte Frau am gestrigen Montagabend, 4. September, gleich drei Diebstähle aus ein und demselben Verbrauchermarkt im Bremerhavener Ortsteil Eckernfeld. Die Polizei beendete den Beutezug und nahm die Diebin in Gewahrsam.

Zunächst beobachteten gegen 20.15 Uhr die Mitarbeitenden eines Supermarktes im Bereich Twischlehe, wie die 34-Jährige kartonweise Schokoladenriegel aus dem Regal in einen Einkaufswagen räumte und im Anschluss den Kassenbereich des Geschäftes passierte, ohne für die Ware im Wagen zu bezahlen. Sie stoppten die Frau, nahmen ihr den Wagen ab und alarmierten die Polizei. Noch während des Telefonats schnappte sich die dreiste Diebin den nächsten Einkaufswagen, ging damit zurück ins Geschäft und lud auch diesen wieder voller Süßwaren. Nachdem die Frau auch jetzt wieder den Markt verlassen wollte, ohne für Schokolade und Co zu bezahlen, gelang es den Angestellten nun, die Frau bis zum Eintreffen der Beamten festzuhalten. Die Polizisten nahmen den Fall vor Ort auf und sprachen der Diebin einen Platzverweis aus. Doch keine halbe Stunde später dann der nächste Polizeieinsatz: Dieses Mal hatte die 34-Jährige mehrere Coladosen und gläserweise Nuss-Nougat-Creme aus derselben Filiale gestohlen. Da sie sich auch nach dieser Tat nicht einsichtig zeigte und so davon ausgegangen werden musste, dass sie ihre Diebestour fortsetzen würde, blieb den Polizisten nichts, außer die Diebin bis zum Ladenschluss in Gewahrsam zu nehmen.

Die Frau erwarten nun gleich drei Strafanzeigen wegen Diebstahls.

