Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen/ Lkr. Rottweil) Versuchter Einbruch in Wohnhaus (18./19.04.2023)

Vöhringen (ots)

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Mittwoch versucht in ein Wohnhaus in der Sulzer Straße einzubrechen. Der Täter schob einen Rollladen hoch und versuchte eine Seitentür aufzuhebeln, was ihm jedoch nicht gelang. Die Höhe des dadurch am Rollladen entstandenen Schadens wird von der Polizei auf rund 1.500 Euro geschätzt. Personen, die in der Nacht auf Mittwoch Verdächtiges im Bereich der Sulzer Straße beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Einbrecher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sulz, Tel. 07454 92746, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell