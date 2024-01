Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 51-Jähriger flüchtet nach Bedrohung mit Messer vor Polizei: Festnahme nach Schussabgaben durch Beamte auf Pkw

Kassel (ots)

Schauenburg/ Kassel:

Am heutigen Sonntagmorgen wurde die Kasseler Polizei gegen 10:30 Uhr wegen Hilferufen nach Schauenburg-Elgershausen gerufen. Wie ein Zeuge weiter am Notruf schilderte, habe ein Mann in einem dortigen Mehrfamilienhaus zwei Frauen mit einem Messer bedroht. Bei Eintreffen der umgehend hinzugeeilten Streifen war der Täter bereits mit seinem Auto geflüchtet. Die beiden Frauen, die mit dem 51-jährigen Mann aus Kassel bekannt sind, waren glücklicherweise unverletzt geblieben. Bei der sofort eingeleiteten Fahndung mit zahlreichen Streifen nach dem geflüchteten Täter konnte der gesuchte Opel kurze Zeit später in Kassel Bad-Wilhelmshöhe zunächst angehalten werden. Der Fahrer schloss sich allerdings im Fahrzeug ein, gab plötzlich Gas und entzog sich der beabsichtigten Festnahme durch Flucht. Die Streifen nahmen daraufhin die Verfolgung des Autos auf, das waghalsig und rücksichtslos über eine rote Ampel auf die Wilhelmshöher Allee abbog und schließlich auf ein Klinikgelände fuhr. Im weiteren Verlauf fuhr der Opel gegen einen Streifenwagen und über eine Grünfläche an einer Schranke vorbei auf zwei Polizisten zu, die an der Fahndung beteiligt waren. Die Beamten schossen daraufhin mehrfach auf das Fahrzeug, woraufhin der Wagen gestoppt und der Fahrer mithilfe von Pfefferspray festgenommen werden konnte. Der 51-Jährige blieb nach bisherigem Kenntnisstand bis auf leichte Verletzungen am Auge unverletzt und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Zwei Polizisten erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen. Der Pkw, in dem die Polizisten auch das eingesetzte Messer fanden und es beschlagnahmten, wurde abgeschleppt. Die weiteren Ermittlungen gegen den Tatverdächtigen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell