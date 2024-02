Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: In Lager eingebrochen

Northeim (ots)

Hardegsen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 21.02.2024, 13.30 - 14.30 Uhr

HARDEGSEN (Wol) - Am Mittwoch im Zeitraum von 13.30 - 14.30 Uhr konnte eine unbekannte Person in einen Lagerraum in der Bahnhofstraße in Hardegsen einbrechen.

Die Person öffnete gewaltsam die Tür und konnte aus dem Lager ein Pedelec und eine Kettensäge im Gesamtwert von ca. 2.800 Euro stehlen. Zudem entstand ein Sachschaden von ca. 200 Euro.

Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell