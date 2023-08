Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Eystrup - Verkehrsüberwachung zum Schulbeginn

Nienburg (ots)

(KEM) Zum Schulbeginn haben Einsatzkräfte der PI Nienburg/Schaumburg vielerorts Verkehrskontrollen und Schulwegüberwachungen durchgeführt.

Bei einer Kontrollaktion an der Schule in Eystrup haben sie von 11.30 bis 13.30 Uhr 18 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Bei erlaubten 30 km/h lag der Höchstwert bei 55km/h.

Neben der Geschwindigkeitsüberwachung haben die Polizisten die Fahrzeuge auf die richtige Sicherung der Kinder in den Autos geprüft. Dabei wurden auch die Kindersitze in Augenschein genommen. In vier Fällen musste die Weiterfahrt aufgrund mangelnder Sicherung untersagt werden.

Weiterhin haben sie zahlreiche Präventionsgespräche mit Kindern, Eltern & Lehrerinnen und Lehrern geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell