POL-BOR: Nachtragsmeldung: Legden - Sperrung nach schwerem Verkehrsunfall

Legden (ots)

Unfallort: Legden, Asbecker Straße/L 574

Unfallzeit: 09.06.2023, 13:40 Uhr

Schwer verletzt wurde eine 53-jährige Motorradfahrerin aus Ahaus am frühen Nachmittag bei einem Verkehrsunfall in Legden. Sie befuhr mit ihrem Motorrad die L 574 aus Rosendahl-Holtwick kommend in Richtung Heek. Eine 53-jährige Frau aus Ahaus befuhr derweil mit ihrem Pkw die Asbecker Straße aus Legden kommend in Richtung Asbeck. An der Kreuzung mit der L 574 wollte sie nach links in Richtung Heek abbiegen und missachtete die Vorfahrt der Motorradfahrerin. Dabei kam es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß zwischen beiden Fahrzeugen. Die Motorradfahrerin wurde dabei so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt, es entstand ein Gesamtschaden von ca. 15.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die L 574 im Bereich der Unfallstelle komplett gesperrt und konnte gegen 15:50 Uhr wieder für den Verkehr frei gegeben werden. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus unter Telefon 02561-9260.

