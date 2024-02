Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Gandersheim (ots)

Zeit: Montag, 19.Februar 2024,11:30 bis 12:30 Uhr Ort: 37581 Bad Gandersheim, Dehneweg, Parkplatz Paracelsus Klinik

Eine Mitarbeiterin der Klinik hatte ihren PKW VW Golf, Farbe weiß, ordnungsgemäß auf dem unteren Parkfeld des Parkplatzes der Paracelsus Klinik am See geparkt. Im genannten Zeitraum parkte ein blauer / violetter Kleinwagen, mit sehr wenig Abstand, links neben dem PKW der Geschädigten. Als die Geschädigte gegen 12:30 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen an der linken Fahrzeugseite ihres PKW fest. Aufgrund der Spurenlage ist davon auszugehen, dass der blaue Kleinwagen, der zuvor neben dem PKW der Geschädigten gestanden hat, das Verursacherfahrzeug ist, dessen Fahrzeugführer* sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Personen, die Hinweise auf diesen PKW geben können, oder die andere sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Bad Gandersheim oder einer anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.(jun)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell