Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch

Uslar (ots)

USLAR-VERLIEHAUSEN (ke) Birkenallee, zwischen dem 19.02.2024, 13:00 Uhr und dem 20.02.2024, 13:03 Uhr

Bislang unbekannte Täter brachen das Schlosses zum Haupttor der Bauabfalldeponie eines Uslarer Ortsteiles auf und gelangten so auf das Gelände. An einem Bürocontainer befanden sich Hebelspuren, ein Eindringen ist jedoch nicht gelungen. Ein Entwendungsschaden liegt nicht vor. Die Höhe des Schachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell