POL-Bremerhaven: Waffen bei Einbruch entwendet - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots) - Die Polizei bittet um Zeugenhinweise nach einem Raub im Stadtpark in Bremerhaven-Lehe. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 58-jähriger Mann am Dienstag, 30. Januar, gegen 18.50 Uhr im Stadtpark im Stadtteil Lehe zu Fuß unterwegs. Ungefähr in der Mitte des Parkgeländes sei er hinterrücks niedergeschlagen worden und zu Boden gesackt. Am Boden liegend habe er zudem Schläge und Tritte kassiert. ...

