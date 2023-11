POL-PDPS: Wohnungseinbruch in der Stockstraße

Bruchweiler-Bärenbach (ots) - Am Montag, 13.11.2023, gegen 06.55 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach ein Verkehrsunfall als ein vermutlich weißer Transporter beim Wenden oder Rangieren an ein an einer dortigen Hausfassade angebrachtes Regenfallrohr fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der ...

