Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Bruchweiler-Bärenbach (ots)

Am Montag, 13.11.2023, gegen 06.55 Uhr ereignete sich in der Hauptstraße in Bruchweiler-Bärenbach ein Verkehrsunfall als ein vermutlich weißer Transporter beim Wenden oder Rangieren an ein an einer dortigen Hausfassade angebrachtes Regenfallrohr fuhr. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet oder kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug und dessen Fahrzeugführerin machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell