Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Fußballschiedsrichter durch Attacke eines Zuschauers verletzt

Zweibrücken (ots)

Zeit: 12.11.2023, 16:50 Uhr

Ort: Zweibrücken-Ixheim, Römerstraße 35, Sportgelände des SV Ixheim. SV: Nach Abpfiff der B-Klasse-Begegnung SV Ixheim gegen SV Gersbach (Anstoß: 15:00 Uhr) in der Fußball-B-Klasse Pirmasens/Zweibrücken (Gruppe West) kam es am Sonntagnachmittag zu einer körperlichen Attacke auf den 48-jährigen saarländischen Austauschschiedsrichter, als dieser nach Spielende (Endstand 2:2) den Platz verlassen wollte. Dabei wurde der Schiedsrichter von einem Zuschauer - mutmaßlich dem Lager der favorisierten Gäste zuzurechnen, gegen die der Unparteiische während des Spiels zwei Platzverweise verhängt hatte - körperlich angegriffen. Der bislang namentlich unbekannte Zuschauer schlug dem Schiedsrichter einen Ellenbogen in die Rippen und stellte sein eigenes Bein vor ein Bein des Angegriffenen. Dann gab der Unbekannte dem Schiedsrichter einen Stoß, woraufhin dieser nach vorne umfiel und sich beim Sturz mehrere Verletzungen im Bereich eines Arms, der Rippen sowie der Hüfte zuzog. Der Täter verließ unmittelbar nach der Attacke fluchtartig das Sportgelände. Durch einen aufmerksamen Zuschauer konnte der ca. 65 Jahre alte Täter jedoch fotografiert werden, so dass aufgrund der guten Qualität des Fotos dessen Identifizierung zu erwarten ist. Bei der polizeilichen Befragung einiger Anhänger des SV Gersbach kam es zu unschönen Szenen, da sich ein 44-jähriger Gästefan sehr unkooperativ zeigte und die Polizeibeamten provozierte. Da er die Angabe seiner Personalien verweigerte, musste er nach einem Ausweisdokument durchsucht werden. Nachdem diese Maßnahme nicht zum Auffinden eines Ausweises geführt hatte, lenkte er zur Vermeidung weitergehender Personenfeststellungsmaßnahmen ein und nannte seinen Namen. Er gab weiterhin an, den geflüchteten Täter vom Sehen zu kennen, ohne allerdings dessen Namen zu wissen. Die polizeilichen Ermittlungen wegen Körperverletzung dauern an. |pizw

