POL-PDPS: Ladendiebe festgenommen

Zweibrücken (ots) - Am Samstag, den 11.11.2023, kam es auf dem Parkplatz des Outlet-Centers zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr wurde ein schwarzer VW Touran an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Pkw stand rückwärts in einer Parklücke auf Höhe des Nike-Stores und wurde vermutlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden beträgt ungefähr 500 ...

