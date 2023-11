POL-PDPS: Unfallflucht auf Supermarktparkplatz

Zweibrücken (ots) - In der Nacht vom Donnerstag, den 09.11.2023, 18:30 Uhr auf Freitag, den 10.11.2023, 07:45 Uhr brach eine bislang unbekannte Person in ein Anwesen in der Kaiserstraße ein. Der Täter gelangte auf unbekannte Weise in den Hausflur, wo er durch Herausbrechen des Schließzylinders an einer weiteren Tür die dortigen Büroräume betreten konnte. Der Gesetzesbrecher konnte jedoch lediglich einen geringen Münzgeldbetrag entwenden. Wer Hinweise zu der Tat geben ...

