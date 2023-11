Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht am Outlet-Center

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, den 11.11.2023, kam es auf dem Parkplatz des Outlet-Centers zu einer Unfallflucht. In der Zeit zwischen 14 Uhr und 17 Uhr wurde ein schwarzer VW Touran an der rechten Fahrzeugfront beschädigt. Der Pkw stand rückwärts in einer Parklücke auf Höhe des Nike-Stores und wurde vermutlich von einem bislang unbekannten Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift. Der Schaden beträgt ungefähr 500 EUR.

Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06332 976-0 in Verbindung zu setzen. |pizw

