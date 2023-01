Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Spenden aus Kirche gestohlen

Erfurt (ots)

Am Dienstag stahl ein Unbekannter Spendengelder aus einer Erfurter Kirche. Der Täter betrat dazu gegen 15:30 Uhr den Innenhof der Kirche. Anschließend öffnete er gewaltsam einen Opferstock und entnahm daraus eine unbekannte Menge Bargeld. Als Zeugen den Mann ansprachen, flüchtete er mit einem Teil seiner Beute in unbekannte Richtung. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf. (SO)

