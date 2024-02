POL-NOM: Eichhörnchen ausgewichen und verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Sudheimer Straße / Kindertagesstätte, Freitag, 16.02.2024, 16.00 Uhr bis Montag, 19.02.2024, 11.00 Uhr NORTHEIM (Wol) - Am Dienstag wurde die Polizei Northeim über einen Diebstahl einer Rüttelplatte informiert. Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum von Freitag ca. 16.00 Uhr bis Montag ca. 11.00 Uhr von dem Gelände einer Kindertagesstätte in der Sudheimer Straße in Northeim. Die unbekannten Personen gelangten gewaltsam in den umzäunten ...

