HZA-LÖ: Gemeinsame Pressemitteilung des Hauptzollamts Lörrach und der Staatsanwaltschaft Freiburg Hauptzollamt Lörrach führt umfangreiche Durchsuchungsmaßnahmen durch

Freiburg.Offenburg (ots)

Verdacht zahlreicher Verstöße

Am 27. November 2023 haben mehr als 200 Zollbeamtinnen und -beamte, überwiegend aus dem Bereich des Hauptzollamts Lörrach, gleichzeitig 33 Objekte im Großraum Freiburg, im Ortenaukreis und in Hessen durchsucht. Die Maßnahmen richteten sich gegen zehn Beschuldigte und die von ihnen geleiteten Unternehmen. Die Beschuldigten stehen im Verdacht, in den Gastronomie- und Glücksspielbetrieben gemeinschaftlich in mehreren Fällen Personen beschäftigt zu haben, welche sich ohne Aufenthaltserlaubnis in Deutschland befinden. Neben der gewerbsmäßigen Schleusung wird den Beschuldigten auch Vorenthalten und Veruntreuen von Sozialversicherungsbeiträgen sowie mehrfache Urkundenfälschung vorgeworfen. Zwölf sich unerlaubt aufhaltende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wurden an die jeweils zuständige Ausländerbehörde übergeben. Gegen diese wird gesondert ermittelt. Durch die Zöllnerinnen und Zöllner wurde umfangreiches Beweismaterial gesichert, welches nun auszuwerten ist. Die Ermittlungen dauern an.

