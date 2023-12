POL-NE: Riegel vor Kampagne in Meerbusch Lank für den 23.12.2023 abgesagt

Neuss (ots) - Am Montag (18.12.), gegen 13:50 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich "Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 73- jähriger Neusser leicht verletzt wurde. Ein 49- jähriger Busfahrer überquerte mit seinem Linienbus die Kreuzung "Further Straße / Theodor-Heuss-Platz" aus Richtung Krefelder Straße kommend mit Fahrtrichtung Further Straße, als der 73- Jährige fußläufig die ...

