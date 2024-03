POL-VIE: Mann greift nach Radfahrunfall Rettungsdienst an

Viersen-Mackenstein (ots) - Zwischen 17 Uhr am Dienstagnachmittag und 7 Uhr am Mittwochmorgen haben ein oder mehrere Unbekannte in einen Dachdeckerbetrieb an der Metallstraße in Mackenstein ein. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe und gelangten so in das Gebäude. Dort entwendeten sie eine Geldkassette mit einem dreistelligen Eurobetrag. Hinweise auf ...

