POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 12. November 2023:

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließendem, unerlaubten Entfernen vom Unfallort

Stadtgebiet Wolfenbüttel - Groß Stöckheim - Hauptstraße 26 Freitag, 11.11.2023, 04:00 Uhr

Zum oben genannten Zeitpunkt kam es an der gen. Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall.

Ein 20-jähriger Kraftfahrzeugführer aus Braunschweig befuhr die Hauptstraße in Groß Stöckheim aus SZ-Thiede kommend in Richtung stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 26 verlor er, wie sich später herausstellte, auf Grund seiner Alkoholbeeinflussung die Kontrolle über seinen Pkw und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Überfahren des angrenzenden Gehweges durchbrach der Pkw zunächst einen Holzzaun und stieß letztlich gegen eine Hauswand. Dabei verlor er unteranderem sein vorderes Kennzeichen. Im Anschluss daran setzte er nun seine Fahrt aber weiter fort in Richtung Innenstadt. Auf Höhe der Einmündung "Am Stadtwege" konnte eine zwischenzeitlich alarmierte Funkwagenbesatzung einen Pkw antreffen, welcher auf der Fahrbahn stand. Dieser Pkw wies erhebliche Beschädigungen im Frontbereich auf und hatte kein vorderes Kennzeichen. Der Fahrzeugführer stand neben seinem Pkw.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab letztlich einen Wert von über zwei Promille.

Es wurden diverse Strafanzeigen gegen den Braunschweiger gefertigt, der Führerschein sichergestellt - am Pkw sowie auf dem Grundstück Nummer 26 entstand Sachschaden von mindestens 10000,- Euro.

Der Pkw war nun nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Baesecke, PHK

