LPI-NDH: Graffiti an Discounter

Mühlhausen (ots) - Am Samstag, den 03.02.2024 gegen 10:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant, wie eine 22-Jährige Frau in der Wendewehrstraße in Mühlhausen in die "Unstrut" sprang. In der weiteren Folge schwam die Frau ans gegenüberliegende Ufer. Am Ufer versuchte die Frau sich selbst zu verletzten und wieder in die "Unstrut" zu gelangen. Der Mann konnte dieses verhindern und alarmierte die Polizei. Im Anschluss ...

