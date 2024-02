Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Diebisches Eichhörnchen erwischt

Heiligenstadt (ots)

Am Samstag, den 03. Februar 2024 kam es in einem Einkaufsmarkt in der Heiligenstädter Oststraße zu einem Ladendiebstahl. Ein 36-jähriger Mann verstaute in seinem Rucksack 118 Packungen Nüsse verschiedenster Sorten und Geschmacksrichtungen im Wert von ca. 300 Euro. Anschließend wollte dieser den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin hielt den Dieb bis zum Eintreffen der Polizei fest und das Beutegut wurde in der Folge wieder an den Verantwortlichen herausgegeben.

