POL-DA: Rüsselsheim: Nach Wohnungseinbruch/Fahndung mit Polizeihubschrauber

Rüsselsheim (ots)

Unbekannte brachen am Samstagabend (06.01.), gegen 19.00 Uhr, in ein Wohnhaus "Im Robiger" ein. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Anwohner bemerkten Licht in dem Haus und verständigten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, an der auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, verlief ergebnislos. Offenbar wurde bei der Tat nichts entwendet.

Zwei weitere Wohnungseinbrüche ereigneten sich am Samstagabend zudem in der Pappelstraße. In einem Fall drangen die Täter ebenfalls über die Terrassentür ein und erbeuteten unter anderem eine Umhängetasche und Fahrzeugschlüssel. Im zweiten Fall scheiterten die Kriminellen mit ihrem Versuch über ein Fenster in das Haus einzudringen. Die Kripo prüft einen Tatzusammenhang.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960.

