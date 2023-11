Polizei Hagen

POL-HA: Alkoholisierter Autofahrer verliert im Lennetal Kontrolle über seinen VW und fährt in Straßengraben

Hagen-Lennetal (ots)

Ein 32-jähriger Autofahrer verlor in der Nacht von Freitag (10.11.2023) auf Samstag im Lennetal die Kontrolle über sein Auto und fuhr in den Straßengraben. Der Hagener war, gegen 01.00 Uhr, mit seinem VW Golf auf der Hohenlimburger Straße in Richtung Eppenhauser Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache verlor der Mann die Kontrolle über sein Auto, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme sagte er den Polizeibeamten, dass ein Reh von links auf die Fahrbahn gelaufen sein und er sich deshalb erschrocken habe. Weil die Polizisten Alkohol in der Atemluft des 32-Jährigen rochen, führten sie einen Alkoholtest durch. Dieser zeigte einen Wert von 0,68 Promille an. Der Hagener blieb unverletzt. Er musste eine Blutprobe abgeben. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Alkoholgenusses. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell