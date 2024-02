Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Aufmerksamer Passant rettet eine Frau

Mühlhausen (ots)

Am Samstag, den 03.02.2024 gegen 10:45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Passant, wie eine 22-Jährige Frau in der Wendewehrstraße in Mühlhausen in die "Unstrut" sprang. In der weiteren Folge schwam die Frau ans gegenüberliegende Ufer. Am Ufer versuchte die Frau sich selbst zu verletzten und wieder in die "Unstrut" zu gelangen. Der Mann konnte dieses verhindern und alarmierte die Polizei. Im Anschluss wurde die Frau zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus in Mühlhausen transportiert. Durch die Zivilcourage des Passanten konnten schlimmere Folgen verhindert werden.

