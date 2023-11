Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 73-Jähriger stiehlt 83-Jähriger die Gehhilfe - Bundespolizei stellt Diebesgut einen Tag später sicher

Bielefeld (ots)

Am Samstagnachmittag (25. November) hat ein 73-jähriger Mann einer 83-jährigen Bielefelderin im Hauptbahnhof Bielefeld die Gehhilfe gestohlen.

Die Frau hatte sich in der Haupthalle auf eine Sitzbank gesetzt, um sich auszuruhen. Die Gehhilfe stellte sie neben sich ab. Als sie ihren Weg fortsetzten wollte, bemerkte sie den Verlust und erstatte eine Anzeige bei der Bundespolizei.

Durch Auswertung der Videoaufnahmen aus dem Hauptbahnhof konnten der Tathergang und der Täter ermittelt werden. Demnach saß dieser zunächst ebenfalls in der Sitzgruppe. Nachdem die Geschädigte einen freien Platz in der Sitzgruppe gefunden hatte, verließ der Täter mit seinem Rollator den Sitzplatz und blieb auf Höhe der Geschädigten stehen. Als diese ihm den Rücken zuwandte, nahm er die Gehhilfe an sich und verließ die Haupthalle.

Bundespolizisten erkannten den Dieb am Sonntagmorgen am Treppenabgang zur U-Bahnstation wieder, stellten das Diebesgut sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den deutschen Staatsangehörigen ein. Zum Motiv äußerte sich der Bielefelder nicht.

Die sichergestellte Gehhilfe übergaben die Einsatzkräfte noch am Sonntag an die Eigentümerin.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell