Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Jardelund/Westre - Motorradfahrer fährt mit überhöhter Geschwindigkeit und missachtet Anhaltesignale - Polizei sucht Zeugen

Westre (ots)

Er war viel zu schnell und dabei auch rücksichtslos mit seinem Motorrad unterwegs. Als eine Bundespolizeistreife das Zweirad stoppte stellten sie unter anderem fest, dass der Fahrer einen möglicherweise gefälschten Führerschein vorlegte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Gestern Abend gegen 19.00 Uhr befuhr eine Streife der Bundespolizei die Grenzstraße von Ellund in Richtung Ellhöft. Auf Höhe Jardelund wurden sie von einem schwarzen Motorrad mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. Die Beamten setzten dem Motorrad nach und konnten dabei feststellen, dass dieses mit bis zu 215 km/h unterwegs war. Anhaltezeichen der Polizeistreife ignorierte der Motorradfahrer und fuhr auch in einem Baustellenbereich, wo 50 km/h erlaubt waren, unvermindert weiter. Auch ein Fahrradfahrer wurde mit geringem Abstand überholt. Erst auf Höhe Westre stoppte der Fahrer seine Maschine, wohl auch weil die Straße dort stark verschmutzt war und nur mit geringer Geschwindigkeit befahrbar war.

Bei der Kontrolle des 44-jährigen Fahrers legte dieser den Bundespolizisten u.a. einen lettischen Führerschein vor. Bei der genaueren Inaugenscheinnahme konnten die Beamten feststellen, dass es sich hierbei möglicherweise um eine Totalfälschung handelte. Auch stellten sie fest, dass der Mann keine Fahrerlaubnis in Deutschland besitzt.

Gegen den Mann, der seine Fahrt mit dem Motorrad nicht fortsetzen durfte, wurden jetzt durch die hinzugerufene Landespolizei Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Urkundenfälschung und Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

In diesem Zusammenhang möchte die Polizei wissen, ob eventuell Verkehrsteilnehmer von dem Motorradfahrer gefährdet worden sind. Wer also am Donnerstag, den 05.10.23 in der Zeit von ca. 18.30 - 19.00 Uhr auf der Grenzstraße durch die Fahrweise von einem schwarzen Motorrad mit Schleswiger Kennzeichen gefährdet wurde, meldet sich bitte bei der Polizeistation Leck unter 04662 891260, oder bei jeder Polizeidienststelle.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell