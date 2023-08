Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht in der Jahnstraße (Sackgasse)

Zweibrücken (ots)

Zeit: 01.08.2023, 07:15 Uhr - 01.08.2023, 14:30 Uhr Ort: Zweibrücken, Jahnstraße 1. SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte möglicherweise beim Wenden in der engen Sackgasse einen am rechten Fahrbahnrand mit Front in Richtung Bismarckstraße geparkten dunkelblauen Toyota Avensis am hinteren linken Fahrzeugeck und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von rund 1.000 Euro angerichtet hatte.

Die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de) sucht Zeugen der Unfallflucht. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell