POL-VIE: PKW-Führer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Donnerstag gegen 21.00 Uhr befuhr ein 31jähriger PKW-Führer aus Nettetal in Nettetal- Lobberich die Grefrather Straße (K 30) aus Richtung Grefrath kommend in Richtung Hinsbeck. Aus bislang unbekannter Ursache fuhr er zunächst auf die Fahrspur des Gegenverkehrs, lenkte zurück, kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Straßenbaum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Er wurde schwer verletzt einem Krankenhaus zugeführt, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. /UR (340)

