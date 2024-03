Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: 240330 Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in Einfamilienhaus

Hinsbeck (ots)

240330 Nettetal-Hinsbeck: Einbruch in Einfamilienhaus

In der Zeit von Karfreitag 14:00 Uhr bis Samstag 13:30 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf der Neustraße in Hinsbeck ein. Es wurde eine Terrassentür aufgehebelt und vermutlich durch diese ins Objekt gelangt. Im Haus wurden mehrere Räume durchsucht. Dabei wurden ein Tresor und weitere Wertgegenstände wie Schmuck entwendet. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen in dieser Zeit bitte an die Polizei unter der Rufnummer 02162/377-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell