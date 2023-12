POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz

Warburg (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Warburg hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auf Hinweise von Zeugen. Bereits am Donnerstag, 30. November, hatten sich Unbekannte im Wohngebiet "Schöne Aussicht" in Warburg gewaltsam Zugang zu einem Wohngebäude verschafft. Nach ersten Erkenntnissen muss sich der Einbruch in der Zeit zwischen 17.45 und 19.30 Uhr ereignet haben. Die unbekannten ...

